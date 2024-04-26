NST Değeri Kaç Olursa Doğum Başlar? Doğumda NST Sancı Değeri Kaç Olmalı?

NST, riskli gebeliklerde, plasentada sorun olduğunda, bebeğin hareketliliği azaldığında ve vakti geldiği halde gerçekleşmeyen doğumlarda uygulanır. Annede hipertansiyon, diyabet veya preeklampsi varsa muhakkak NST yapılması gerekir. Bebeğin oksijensiz kalması veyahut yeterli besin alamaması da testin yapılması için yeterlidir. Bu açıdan bakıldığında, NST değeri kaç olursa doğum başlar ve doğumda NST sancı değeri kaç olmalı soruları önem kazanır.

NST Değeri Kaç Olursa Doğum Başlar?

Non-Stress Test (NST), anne karnındaki bebeğin genel sağlık durumunu ölçmek ve değerlendirmek için yapılır. Sağlıklı bir gebelik süresince bebeğin kalbi her 1 dakikada 129-160 arası atar. Bu atışlar, NST sayesinde takip edilerek bir anormallik olup olmadığı anlaşılır. 20 dakika süre boyunca yapılan incelemede en az 3 düzenli ve 40 mmHg üzeri gerçekleşen kasılma, doğumun vaktinin yaklaştığının habercisidir. Uzman doktorun gözlemine bağlı olarak ihtiyaç halinde de NST yapılır. Genellikle hayati tehlike söz konusu olan gebeliklerde istenir. Bebeğin kalp atışlarında meydana gelen dalgalanma ölçülerek sağlığı hakkında bilgi alınır. NST ile amaçlanan, eğer bir sorun varsa bebeğin tekrar hareketlenmesi ve kalp atışlarının normal ritmine geri dönmesidir. Ek olarak NST, doğumun ne zaman başlayacağını söylemez, yalnızca bebeğin sağlık durumunu izlemek ve gerektiğinde tıbbi müdahalede bulunmak için yapılır.

NST Nasıl Uygulanır?

Sağlık kuruluşlarında uzman doktorlar tarafından yapılan NST, belirli adımlar izlenerek uygulanır.

1.İlk olarak anne, rahat edebileceği bir pozisyona getirilerek yarı yatar veya sırt üstü olacak şekilde uzanır.

2.Ultrason cihazının rahat hareket edebilmesi için karın bölgesine jel sürülür ve ultrason sensörleri yerleştirilir. Bunlar, bebeğin kalp atışlarını dinlemeyi sağlar.

3.Monitör cihazı ile bebeğin kalp atışları ve rahimde meydana gelen kasılmalar gözlemlenir. Bu işlem için monitöre bağlı olan ultrason cihazından yararlanılır ve algılanan görüntüler ekrana aktarılır.

4.Ultrason sensörleri sayesinde toplanan veriler cihaza kaydedilir. Bu sırada anne de düğmeye basarak bebeğin hareketlerini hissedip hissetmediğini doktora bildirir.

5.Toplanan tüm veriler, bebeğin sağlık durumu hakkında bir sonuca ulaşmak için uzmanlar tarafından değerlendirilir.