Nüfusumuz düşüyor öğrenci sayısı azalıyor

Nüfus artış hızını artırmak için hükümet çeşitli tedbirleri devreye alırken, ilk uyarı sinyali eğitimden geldi. Örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı bir yılda 252 bin geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" verileri nüfusta Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi gözler önüne serdi. 2024-25 yılında 17 milyon 956 bin 523 olan örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı bu yıl 252 bin 215 azalarak 17 milyon 704 bin 308'e geriledi. Bu öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Önceki yıla ilişkin verilerde öğrencilerin 15 milyon 366 bin 143'ü resmi, 1 milyon 539 bin 579'u özel ve 1 milyon 50 bin 801'i ise açık öğretim kurumlarında eğitim alıyordu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 oldu. Bu sayıya yaygın eğitim kurumlarında ve diğer birimlerde çalışan 41 bin 479 öğretmen de eklendiğinde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı.

ÖĞRETMEN SAYISINDA ARTIŞ

Bu öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218'i resmi okullarda/kurumlarda, 144 bin 581'i özel okullarda/kurumlarda görev yaptı. Eski verilere göre ise öğretmen sayısındaki artış dikkat çekti. Önceki yıl 1 milyon 9 bin 671'i devlet okullarında, 177 bin 738'i ise özel okullarda eğitim veriyordu.

SAYILAR ÖNCEKİ YIL NASILDI?

2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 89 bin 93'ü erkek, 8 milyon 615 bin 215'i kız olmak üzere toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Bu rakamlar önceki yıl okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833'ü erkek, 8 milyon 743 bin 690'ı kız olmak üzere 17 milyon 956 bin 523'tü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör