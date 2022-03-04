Numara Gizleme: Arama Yaparken Numara Nasıl Gizlenir, Özel Numara Nasıl Yapılır?

Arayacağınız kişinin numaranızı öğrenmesini istemiyorsanız kendinizi içinden çıkılmaz bir durumda hissetmeniz çok normaldir. Günümüz gelişen teknolojisi ile numara gizleme bir sorun olmaktan çıktı. İşte tüm detaylar.

TELEFON NUMARASI NASIL GİZLENİR?

GSM operatörlerinin numara gizleme konusunda herhangi bir engeli olmasa da her telefon modelinde numara gizleme şekli farklıdır. Şimdi öncelikle Android telefonlarda daha sonra da Iphone marka telefonlarda numara gizleme detaylarına bakacağız.

1- Android: Android model telefonlarda numara gizleme özelliği telefonun ARAMA bölümünde bulunmaktadır. ARAMA kısmına girdikten sonra izleyeceğiniz birkaç basit yol ile kolayca numaranızı gizleyebilirsiniz.

ARAMA – SEÇENEKLER – ARAMA AYARLARI – EK AYARLAR – ARAYAN KİMLİĞİ – NUMARAYI GİZLE

2- Iphone: Başka bir telefon markası olarak karşımıza çıkan Iphone model telefonlar ios işletim sistemine sahip oldukları için android işletim sistemli telefonlardan farklı şekilde arama gizleme özelliği ile karşımıza çıkmaktadır.

AYARLAR – TELEFON – ARAMALAR – NUMARAMI GÖSTER SEKMESİ KAPAMA

Eğer numaramı göster sekmesi yeşil renkli ise numaranız karşı tarafa görünecektir. O sekmeyi kapatmanız ise numaranızın karşı tarafa gizlendiği anlamına gelir.

NUMARA GİZLEME KODU

Birini ararken numara gizlemenin bir diğer yolu ise arayacağınız numarayı çevirmeden önce başına ekleyeceğiniz basit bir kod olarak karşınıza çıkar. Arama yapacağınız numarayı yazmadan önce arama kısmına #31# tuşlarsanız ve arayacağınız numarayı yazarsanız aramalarınız karşı tarafa gizli numara olarak gidecektir.

Daha basit ve kolay bir yöntem olan numara gizleme kodu arama gizlemeler arasında en çok tercih edilen seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.