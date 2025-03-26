Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İBB Başkan Vekilliği için gündemde!

Nuri Aslan İBB Başkan Vekili olarak önerildiği haberi geçtiğimiz günlerde konuşulmaya başlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı ardından Aslan için vekalet yazısı yazdığı haberleri de takip edildi. Peki; Nuri Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ BUGÜN
Ekrem İmamoğlu yerine başkan vekili olarak görev yapacak isim bugün Saraçhane'de saat 13.00'te oylama ile ortaya çıkacak. Önerilen isim Nuri Aslan.
NURİ ASLAN KİMDİR?
1969 Sivas Koyulhisar doğumlu Nuri Aslan İBB Meclis Üyesi olarak görev alıyor.
Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisi olan Aslan, lisans eğitimini Yıldız TEknik Üniversitesi'nde aldı.
CHP bünyesinde 1999 yılından bu yana görev alan Aslan, 2019-2025 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görevde.
Ekrem İmamoğlu'nun Nuri Aslan için vekalet yazısı yazdığı biliniyor.
Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.