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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin güçlü sesi Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayata veda etti. Sesigüzel bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti
Müzik dünyasının bir döneme damgasını vuran ses sanatçısı ve Yeşilçam oyuncusu Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda etti.
Sesigüzel'in kızı Birgi Canberk Sesigüzel, "Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın (bugün) Teşvikiye Camii'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek. Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.
Oğlu Mehmet Sesigüzel de "Babamızı Rabb'imize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.



MÜZİKTEN FİLME...
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğan Sesigüzel, 1961'de İstanbul Radyosu'nun yarışmasını kazandı.
"Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı ilk 45'liğini çıkardı. Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak kazandı. 1963'te Kara Yılan filmi ile adım attığı sinemada Fabrikanın Gülü, Kara Tren, Aşk Türküsü, Mahallenin Namusu filmlerinde rol aldı.
Geceler Yarim Oldu, Burçak Tarlası ve Kara Sevda filmlerinin müziklerini yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in vefatı üzerine yayımladığı mesajında "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" dedi. Başkan Erdoğan, Sesigüzel'in kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i de telefonla arayarak taziyelerini iletti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Sesigüzel için taziye mesajı yayımladı. Yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses "Nuri Sesigüzel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum Allah rahmet etsin" dedi.

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Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti
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