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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Nuri Sesıgüzel son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Nuri Sesıgüzel son yolculuğuna uğurlandı
Kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, dün İstanbul'da Şişli Teşvikiye Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye'de bir dönem müzik dünyasına damga vuran ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, 86 yaşında kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu önceki gün hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şişli Teşvikiye Cami'ne getirildi. Kızı Birgi Canberk ile oğlu Mehmet Sesigüzel, burada taziyeleri kabul etti. Sesigüzel Ailesini acı günlerinde İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, sanatçılar Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay, Ferhat Güzel, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu ve sevenlerri yalnız bırakmadı. Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilen Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, "Halkına mal olmuş bir sanatçıydı. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasiler, sevenleri hepsi sağ olsunlar. Biz burada sevilen bir sanatçı olduğunu gördük. Üzerimizde emeği büyüktür. Sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi. Türkücü Selahattin Alpay da "Müziğimize yıllardır bıkmadan usanmadan hizmet eden bir insandı. Kişiliğinden örnek aldığım çok şey vardı. Kimseye nasip olmayan şöhrete sahipti. Dinleyicisine asla saygısızlık yapan biri değildi. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın" dedi.




Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan Nuri Sesigüzel, 1938'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşından itibaren saz çalmaya başlayan Sesigüzel, 1961 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavı kazanarak radyo sanatçısı oldu. Plak şirketlerinin ilgisini çekince 300'den fazla plak doldurdu. 1963 yılında ise sinemaya adım attı. "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük" adlı çalışması çıkarttığı ilk 45'lik plak oldu. Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak kazandı. 1963'te Kara Yılan filmi ile adım attığı sinemada Fabrikanın Gülü, Kara Tren, Aşk Türküsü, Mahallenin Namusu filmlerinde rol aldı. Geceler Yarim Oldu, Burçak Tarlası ve Kara Sevda filmlerinin müziklerini yaptı.

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Nuri Sesıgüzel son yolculuğuna uğurlandı
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