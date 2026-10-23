Nurmuhammet’i başından vuran şüpheli tutuklandı

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünü dükkanına motosikletle giden 2 kişiden A.E., kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli iş yerinden çıkıp, kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

MERSİN'E KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüpheli A.E.'nin Mersin'e kaçmak üzere hazırlık yaptığını tespit etti. Kaçış güzergahında araştırma yapan ekipler, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste saklandığı belirlenen A.E.'yi, gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Nurmuhammet'in, ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

GALATASARAY VE VİCTOR OSİMHEN HAYRANI

Hastane önünde umutlu bekleyişini sürdüren baba Ercüment Musaoğlu, "Yavrum, çok iyi bir futbolcuydu. Galatasaray ve Victor Osimhen hayranıydı. En büyük hayali Galatasaray'da oynamaktı. Evladımı üzerinde Türk Milli takımın forması varken vurdular. Evladımın konuyla hiç alakası yoktu. Para mevzusu ağabeyi ve arkadaşları arasında 1,5 yıl önce gelişen bir olaydı. Muhammet'im para nedir bilmezdi. Yavrum o gün idmana gidecekti. Annesine, 'Ben kendimi çok aç hissediyorum, idman dönüşü yerim' demişti. Oğlum, idmandan sonra annesinin yaptığı ve en çok sevdiği kuru fasulye pilavı yiyecekti. Ama nasip olmadı. O yemek, 4 gündür sofranın üzerinde duruyor. Bir mucize bekliyoruz. Benim oğlum gençtir, futbolcudur. Allah'tan umut kesilmez. Herkesten dua bekliyoruz" diye konuştu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, A.E.'yi olay yerine götürüp, kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.