Nursena Say kimdir? Miss Turkey birincisi Nursena Say kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Miss Turkey 2022 seçilen Nursena Say ile ilgili detaylar merak edilerek "Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?" şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor
Nursena Say hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar şöyle;
Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezundur.
NURSENA SAY KAÇ YAŞINDA?
Nursena Say 24 yaşındadır.
NURSENA SAY KAÇ YAŞINDA?
Miss Turkey 2022 seçilen Nursena Say'ın boyu 1.80'dir.
NURSENA SAY NERELİ?
Nursena Say'ın nereli olduğuna ilişkin bilgi olmamakla beraber İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.