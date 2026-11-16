Nusaybin’de 17 yaşındaki gencin öldürüldüğü bıçaklı saldırıda 3 gözaltı

Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen kişinin 17 yaşındaki Barış Şener olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şener, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barış Şener'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!