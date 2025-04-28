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Giriş Tarihi: 28.4.2025 18:02 Son Güncelleme: 28.4.2025 18:27

Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi, uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, ön lastiğinin patlaması sonucu devrilerek demir bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi mevkiinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Muhammed Miraç Sidar (52) yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, lastik patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi ve ardından yanmaya başladı. Olayı gören köylüler, su hortumlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

Tankerde bulunan Muhammed Miraç Sidar (52) olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammed Yusuf İmrak (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Sidar ve İmrak'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı İmrak ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sidar'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Kazayı gören bazı TIR sürücülerinin olay yerinden geçişi de kameralar tarafından kaydedildi. Kaza nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süreliğine tek taraflı trafiğe kapatıldı. Tankerin Vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin’de akaryakıt yüklü tanker devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
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