Nusaybin’de apartmanın 6.Kattından düşen çocuk hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 5 yaşındaki Elif İdil K. oturdukları apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Elif İdil K,. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Elif İdil K,. İsimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Polis soruşturma başlattı.