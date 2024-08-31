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Giriş Tarihi: 31.8.2024 22:14 Son Güncelleme: 31.8.2024 22:22

Nusaybin’de apartmanın 6.Kattından düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 6.Kattdan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de apartmanın 6.Kattından düşen çocuk hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 5 yaşındaki Elif İdil K. oturdukları apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Elif İdil K,. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Elif İdil K,. İsimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Polis soruşturma başlattı.

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Nusaybin’de apartmanın 6.Kattından düşen çocuk hayatını kaybetti
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