Nusaybin’de bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Barış Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle uğradığı bıçaklı saldırı sonucu tarlada ağır yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.