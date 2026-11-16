Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:48

Nusaybin’de bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 17 yaşındaki Barış Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Barış Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle uğradığı bıçaklı saldırı sonucu tarlada ağır yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

#MARDİN #NUSAYBİN #112 ACİL SAĞLIK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA