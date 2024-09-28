Nusaybin’de bir kişi ölü bulundu

Edinen bilgilere göre, olay Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Yıldırım İlköğretim Okulu mevkii Suriye sınırına sıfır noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Sınır devriye askerleri tarafından yerde yatmış hareketsiz halde bir kişiyi fark ederek polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Burada ölmüş halde bulunan şahıs sağlık, polis ekipleri ve savcı tarafından ceset üzerinde yapılan incelemde 41 yaşındaki Sabri Kıran olduğu ve silahla vurularak olduğu belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemeden sonra otopsi için Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Burada yapılacak ön otopsiden sonra detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp kurumuna götürüleceği öğrenildi. Burada Kıran'nın cesedi üzerinde yapılacak detaylı otopsiden sonra intihar mı ve cinayetim mi ortaya çıkacak. Olayla ilgili Polis soruşturma başlattı.