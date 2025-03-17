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Giriş Tarihi: 17.3.2025 15:57 Son Güncelleme: 17.3.2025 16:17

Mardin'de cami inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir camii inşaatında çalışan işçiler 8 metre yükseklikteki iskele çökmesi nedeniyle 2 işçi ağır yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de cami inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi'nde meydana geldi Yeni yapılan cami inşaatında çalışan isimleri öğrenilmeyen iki işçi kubbenin 8 metre yükseklikteki tahta iskelenin tamamı çökmesi nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralılar, itfaiye ekipleri yardımıyla tahta kalasların içinden çıkartıldı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahalesinden sonra Ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin'de cami inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı
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