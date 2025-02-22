Nusaybin’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, dün gece saat.23.30 sıralarında Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Uğur Turan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur Turan hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.