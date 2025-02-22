Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.2.2025 12:48 Son Güncelleme: 22.2.2025 12:50

Nusaybin’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki Uğur Turan hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, dün gece saat.23.30 sıralarında Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Uğur Turan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur Turan hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA