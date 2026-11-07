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Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:11

Nusaybin’de hortum ev ve bahçelerde hasara neden oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen hortum, ev ve bahçelerde hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı.

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Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de hortum ev ve bahçelerde hasara neden oldu
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Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli fırtınanın ardından oluşan hortum, mahallede büyük hasara neden oldu. Hortum nedeniyle caminin bidon minaresi zarar görürken, bazı ev ve bahçelerde de hasar oluştu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları ise yerlerinden sökülerek savruldu. Hortumun neden olduğu hasar ve yaşananlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#NUSAYBİN #MARDİN
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Nusaybin’de hortum ev ve bahçelerde hasara neden oldu
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