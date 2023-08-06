Nusaybin’de otomobilin ön camına maganda kurşunu isabet etti

Alınan bilgilere göre, olay dün saat.15.00 sıralarında Nusaybin Barış Mahallesi Avrupa sokak üzerinde meydana geldi. Magandaların sıktığı silah çekirdeği nerden geldiği bilinmezken, S.D.,: Evin önüne otomobilimi park ettim. Olaydan 10 dakika önce aracımdan eşyalarımı aldım. O sıralar aracımın ön camı sağlamdı. Bir süre sonra aşağıya indim otomobilime baktım ön camı delinmiş, mermide yerdeydi. Olaydan şans eseri kurtulmuş oldum" dedi. Nereden geldiği belirlenmeyen maganda tabancalarından sıkılan kurşun çekirdeği az kalsın can alıyordu. Öte yanda geçen haftalarda ise yine benzer maganda tabanca ve Kalaşnikof mermi çekirdeği bir kamyon ve bir duvara isabet etmişti.