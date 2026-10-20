Haberler Yaşam Haberleri Nutuk 8 dilde dünyaya açılacak
Giriş Tarihi: 20.10.2026

Nutuk 8 dilde dünyaya açılacak

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Nutuk 8 dilde dünyaya açılacak
  • ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Nutuk Külliyatı Projesi Tanıtım Programı'na katıldı. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan projenin ayrıntılarını paylaşan Ersoy, Nutuk'un yabancı dillerdeki baskılarının tükenmek üzere olması üzerine bu çalışmanın gündeme geldiğini belirtti. Nutuk'un yalnızca basılı bir eser olarak değil, dijital teknolojiler aracılığıyla da halkın kullanımına sunulduğunu belirten Bakan Ersoy, www.nutuk.gov.tr adresli internet platformunun erişime açıldığını duyurdu. Nutuk'un dünyaya açılmasının projenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Ersoy, İngilizce, Almanca, Fransızca, Kazakça, Rusça, Urduca, Farsça ve Türkmence olmak üzere 8 dilde hazırlanan özel baskılarını tanıttı. Ersoy, yeni kapak tasarımları ve kutulu sunumlarla hazırlanan baskılarda her dil için farklı renkler kullanıldığını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEHMET NURİ ERSOY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Nutuk 8 dilde dünyaya açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA