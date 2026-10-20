Nutuk 8 dilde dünyaya açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Nutuk Külliyatı Projesi Tanıtım Programı'na katıldı. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan projenin ayrıntılarını paylaşan Ersoy, Nutuk'un yabancı dillerdeki baskılarının tükenmek üzere olması üzerine bu çalışmanın gündeme geldiğini belirtti. Nutuk'un yalnızca basılı bir eser olarak değil, dijital teknolojiler aracılığıyla da halkın kullanımına sunulduğunu belirten Bakan Ersoy, www.nutuk.gov.tr adresli internet platformunun erişime açıldığını duyurdu. Nutuk'un dünyaya açılmasının projenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Ersoy, İngilizce, Almanca, Fransızca, Kazakça, Rusça, Urduca, Farsça ve Türkmence olmak üzere 8 dilde hazırlanan özel baskılarını tanıttı. Ersoy, yeni kapak tasarımları ve kutulu sunumlarla hazırlanan baskılarda her dil için farklı renkler kullanıldığını ifade etti.
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Mete Efendioğlu - Editör