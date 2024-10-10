O caninin öldüğüne inanmıyorum

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun "Mezardaki kişi Cem Garipoğlu" sonucuyla açıkladığı rapor sonrası anne Tülay Garipoğlu, "Bana değilse Münevver Karabulut'un annesine acıyın" diyerek olayı kapatma çağrısı yapmıştı. Bu sözlere karşılık veren Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut ise, "Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? 15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar" dedi.