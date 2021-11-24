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Giriş Tarihi: 25.11.2021

O cinayette 21 yıl sonra çarpıcı ihbar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
O cinayette 21 yıl sonra çarpıcı ihbar

İstanbul Şişli'deki evinde 5 Haziran 2000'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın katilini bulmak için 21 yıldır yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

Soruşturmanın, olayın üzerinden 20 yıl geçmesi ve failin bulunamaması nedeniyle 5 Haziran 2020'de kapanması beklenirken, ifade ve inceleme işlemleri devam ettiği için zamanaşımı durdurulmuş, soruşturmaya devam edilmişti. Dosyanın kapanmasının gündeme geldiği gün olaya tanıklık ettiğini söyleyen bir kişi ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren 38 yaşındaki Volkan Ö., genç kızın ölümüyle ilgili bir anı hatırladığını ileri sürdü. Çağla ile aynı mahallede oturduğunu ve olay tarihinde 17 yaşında lise öğrencisi olduğunu söyleyen Volkan Ö., "Eve döndüğüm akşam komşumuz Yusuf K. yanıma geldi. Elindeki bıçağı uzatarak 'Şu bıçağı al kenara bırak' dedi. Ben de 'Kıyafetimi kirletemem' dedim. Beni tehdit etti. Eve gittim. Sabah saatlerinde tatil için Balıkesir'e gittik. Döndüğümde Çağla'nın öldüğünü öğrendim. Tatildeyken bu olay aklımdan çıktı. Yıllar sonra Çağla'nın tanıdık biri tarafından öldürülmüş olabileceğine dair haberler çıktı. Aklıma bu olay geldi. Bu şahsın ifadesinin alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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O cinayette 21 yıl sonra çarpıcı ihbar
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