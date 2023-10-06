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Giriş Tarihi: 6.10.2023 10:14 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:16

O gölümüzde bulundu! Tam 2 bin yıllık!

Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü’nde tarihi bir keşfe imza atıldı. 2 bin yıllık mızrak ucuna rastlandı. Uzmanlar bulunan mızrak ucu Yunan mitolojisinin sembollerinden Poseidon'un mızrak ucuna benzetildiği açıkladı.

İHA
O gölümüzde bulundu! Tam 2 bin yıllık!

Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan ve içerisinde dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilikanın da bulunduğu İznik gölü kıyısındaki bir kafe işletmecisi temizlik yaparken mızrak ucu buldu.

Kafe işletmecisinin arkeoloji müzesine teslim ettiği mızrak ucunun 2 bin yıllık olduğu belirtildi. Bulunan mızrak ucu Yunan mitolojisinin sembollerinden Poseidon'un mızrak ucuna benzetildi.



Dört medeniyete başkentlik yapmış UNESCO'ya aday dünya tarih kenti İznik'ten tarihi eserler çıkmaya devam ediyor. İznik gölü kıyısındaki kafe işletmecisi Eren Can Yiğit, gölde temizlik yaparken tarihi mızrak ucu buldu. Üzeri taş ile kaplı olan üç uçlu mızrak ucu olduğu düşünülen demirin tarihi eser olduğunu anlayan Yiğit, eseri İznik Müzesi'ne teslim etti. Teslim edilen mızrak ucunun 2 bin yıllık olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.
"Çevre temizliği yaparken fark ettim"


Eren Can Yiğit, "Çevre temizliği esnasında denk geldim. Kıyıda buldum ve ilgili ekiplere de haber verdik" dedi.
Bulunan eser Yunan mitolojisinde Poseidon olarak resmedilen figürün mızrağına benzetildi.

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O gölümüzde bulundu! Tam 2 bin yıllık!
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