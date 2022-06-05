O gözümden öte her şeyim

İstanbul'da yaşayan ve görme engeli bulunan 43 yaşındaki avukat Nurdeniz Tunçer, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'nin ilk rehber köpeği olan 'Kara' ile kimseye bağlı kalmadan yaşamını sürdürüyor. Tunçer'in görme kaybı henüz 10 yaşındayken başladı. Tunçer, 30 yaşına geldiğinde giderek artan görme kaybı nedeniyle tek başına hareket edemeyecek hale geldi. 2014'te kendisi gibi görme engelli olan ve 'Star' adında bir rehber köpeği bulunan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore ile tanıştı. Moore da tıpkı Tunçer gibi aynı yaşlarda görme kaybı yaşamıştı. Hatta İngiltere'deki bir hastaneden alınan sağlık raporlarında bile Tunçer'e konulan teşhisin aynısı yazıyordu. Moor'un rehber köpeği ile kimseye bağımlı kalmadan yaşamını sürdürmesi, Nurdeniz Tunçer için bir dönüm noktası oldu. Tuncer de bir rehber köpeği sahibi olmak istedi. Bunun üzerine kader arkadaşı olan Moore ile birlikte Rehber Köpekler Derneği'ni kurdu.Derneği kurduktan sonra ise Türkiye'nin resmi ilk rehber köpeği olan Kara ile yaşamaya başladı. Kara, yaklaşık 7 yıldır Tunçer'in gören gözü gibi oldu. Kara, Tunçer'i koruyup kolluyor, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor, avukat olan sahibiyle birlikte adliyede davalara bile giriyor. Nurdeniz Tunçer, rehber köpeği ile yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Rehber köpeğin eğitimi 2 yıl sürüyor. Kara'nın eğitimi tamamlanana kadar heyecanla bekledim. Kara ile birlikte metrobüs, metro, Marmaray, dolmuş, devlet tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve sinemaya gidiyoruz. Bir hanımefendi 'Kürkünüz düştü zannettim, meğerse köpeğinizmiş' dedi. Çünkü Kara, yere yapışmış olarak saatlerce hareketsiz kalabilir. Ben flamenko yapıyorum o da kuyruğu ile tempo tutuyor. Ben yamaç paraşütüyle gökte dolaşırken, Kara beni aşağıda bekliyor. Hayatımız renkli ve muhteşem geçiyor. Kara benim gözümden öte her şeyim." Dernek bünyesinde rehber köpek eğitimi verildiğini belirten Tunçer, "Halen rehber köpek bekleyen 250 civarında görme engelli kişi var. Rehber köpeğin evcil hayvandan çok öte, bir görme engellinin kimseye bağlı kalmadan hareket etmesini sağlayan en güvenli gözleri olduğunu anlatmaya çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.