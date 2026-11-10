Haberler Yaşam Haberleri O güzergahları kullanacaklar dikkat: Kadıköy D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanıyor!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 17:47

O güzergahları kullanacaklar dikkat: Kadıköy D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanıyor!

Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren Edirne istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, araç geçişleri yan yoldan sağlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
O güzergahları kullanacaklar dikkat: Kadıköy D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanıyor!
  • ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.

Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.

#EDİRNE #İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ #KADIKÖY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
O güzergahları kullanacaklar dikkat: Kadıköy D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA