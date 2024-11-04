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Giriş Tarihi: 4.11.2024 14:36 Son Güncelleme: 4.11.2024 14:44

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı: Lahit mezar ve bin 800 yıllık Aramice eser bulundu!

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Roma İmparatorluğu döneminden kalma lahit mezar ve bin 800 yıllık Aramice diline ait el yazması kitap bulundu.

İHA
Kayseri’de tarihi eser kaçakçılığı: Lahit mezar ve bin 800 yıllık Aramice eser bulundu!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çevre illerden temin ettikleri tarihi eserleri Kayseri'de satacakları bilgisi alınan A.A., N.E., M.A., A.S., A.E., S.B. ve A.B. yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 adet yaklaşık bin 800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap, daha önce kazı yapılan alanda bir kısmı çıkarılmış 1 adet Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı: Lahit mezar ve bin 800 yıllık Aramice eser bulundu!
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