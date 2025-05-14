O ilimizde ele geçirildi ekipler inanamadı: Napolyon ve Osmanlı dönemine ait!

Ekipler takip ettiği şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlediği baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere 1009 sikke 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.