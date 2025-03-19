O ilimizde kan donduran olay! Kahvehane savaş alanına döndü! Ölü sayısı 2’ye yükseldi...

HUSUMETLİSİNE ATEŞ AÇTI, 5 KİŞİ YARALANDI
6 Mart 2024 Çarşamba günü Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'taki bir kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı. Kahvehanede bulunan Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S. (58) kurşunların hedefi oldu.Olayın ardından saldırgan H.C.S., bindiği araçla kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Barış Can Özel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri kaçan saldırgan H.C.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın elinde tüfekle kahvehaneye girerek husumetlisinin bulunduğu masaya ateş açtığı görüldü. Bu sırada başka bir masada oturan Salih Sarıçam ve bir başka müşteri de kurşunların hedefi oldu. Görüntülerde, vurulan Sarıçam'ın arkadaşının panikle yardım etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kahvehanedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri inceleniyor. H.C.S.'nin, olaydan önce Barış Can Özel ile arasında ne tür bir husumet olduğu araştırılıyor.