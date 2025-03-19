O ilimizde kan donduran olay! Kahvehane savaş alanına döndü! Ölü sayısı 2’ye yükseldi...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Barış Can Özel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri kaçan saldırgan H.C.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.