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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:08

O Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D’nin yeni dizisi O Kız konusu ve oyuncu kadrosu

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan O Kız dizisi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği O Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrolünde Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları ve Dilin Döğer’in yer aldığı dizi, tanıtımıyla dikkat çekti. Content House imzalı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, O Kız dizisi ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, O Kız dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler…

O Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D’nin yeni dizisi O Kız konusu ve oyuncu kadrosu

Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı O Kız dizisi, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Başrolünde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın yer aldığı O Kız dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımıyla dikkat çeken dizi, yakında yayın hayatına başlayacak. Peki, O Kız dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler…

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi O Kız'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Ancak başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı O Kız dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Content House imzalı dizinin yayın tarihi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

O KIZ DİZİSİ KONUSU

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

O KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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O Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D’nin yeni dizisi O Kız konusu ve oyuncu kadrosu
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