O operasyon Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı

Şüphelilerin 42 milyon liralık bir bedelle icradan satışı yapılacak olan bir ihaleye arsa sahiplerinin girmesini engellemeye çalıştıklarının belirlendiği de belirtildi. İddialara göre Osman Göçek, 42 milyon lira bedelle icradan satılacak o arsa yüzünden hedef alındı. Osman Göçek'in, Otelinin yanındaki bir arazi yüzünden sorun yaşadığı ve icralık olduğu kendi kardeşi olan Refik Göçek'ten de şikayetçi olduğu öğrenildi. İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; iki kardeşin arasında tartışma devam ederken Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu çalışanı, 2021 yılında oteline gelen kişiler tarafından yaralandı.