İstanbul Esenyurt
'ta eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Yusuf Ş.'ye SABAH'ın haberinin ardından elektronik kelepçe takıldı. Üniversite öğrencisi E.Ö. (21) yaklaşık 1.5 yıl önce kendisini "Efe" olarak tanıtarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eski erkek arkadaşı Yusuf Ş.'den şikâyetçi olmuştu. Tutuklanarak "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan Yusuf Ş. 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay tarafından bozulunca Yusuf Ş. tahliye olmuştu.
SABAH'ın genç kızın mağduriyetini gündeme getirmesi üzerine mahkeme, Yusuf Ş. hakkında 3 ay süreyle elektronik kelepçe tedbiri kararı verdi. Sanığın, E.Ö.'nün bulunduğu her yere, konutuna ve işyerine yaklaşması yasaklandı.