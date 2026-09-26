O ses bir şehri esir aldı! Vatandaşlar isyan etti: ‘Her yeri sardılar uyuyamıyoruz’





"SESLER BU YIL DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKTİ"



Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Ağustos böceklerinin özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayı boyunca çıkardıkları sesleri dinledik. Yaz sonu ve Eylül başında ortaya çıkan, kışlaklara çekilmeye çalışan ve eş arayan cırcır böceklerinin sesleri de bunlara eklendi. Böylece yaklaşık 2,5 aylık süreçte bu böceklerin sesleri daha yoğun şekilde duyulmaya başladı ve daha önce fazla dikkat çekmeyen sesler, bu yıl herkesin fark ettiği bir duruma dönüştü" dedi.