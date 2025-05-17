Obeziteyle mücadele sokağa indi

Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" adlı halk sağlığı projesi çerçevesinde İstanbul'daki kamusal alanlarda vücut kitle indeksi (VKİ) taramaları başladı. Tüm yurtta uygulanması planlanan kampanya kapsamında ilk olarak İstanbul'un Bakırköy ve Kadıköy gibi kalabalık noktalarında vatandaşların boy, kilo ve VKİ ölçümleri yapılıyor. VKİ'si 25'in üzerinde olan bireyler dijital sistem üzerinden kayıt altına alınıyor, kendilerine QR kodlu bilgilendirme kartları veriliyor ve Aile Sağlığı Merkezleri ya da Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Diyetisyenlerden danışmanlık alan bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılması hedefleniyor. 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamayla 10 milyon kişiye ulaşılması hedefliyor. diyetisyenlerden danışmanlık alabiliyor.

OBEZİTE ORANI VE RİSKLER

Uygulamaya ilişkin SABAH'a konuşan Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Doktor Ebru Yücel Tüfekçioğlu, "Sağlık Bakanlığı, bu süreçte gerekli taramaları yaparak vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda kapsamlı destek sunmayı amaçlıyor. VKİ ölçümleri sonrasında katılımcılara, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını takip etmelerini sağlayacak QR kodlu bilgi kartları veriliyor. Vatandaşlar hem mobil sağlık noktalarında hem de Sağlıklı Hayat Merkezlerinde beslenme, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı danışmanlığı alabiliyorlar. Ayrıca, ALO 171 hattı üzerinden sigara bırakma, kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Obezite ve kronik hastalıkların önlenmesi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi yaklaşımlar öneriliyor. Ayrıca, vatandaşlar sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilerek daha sağlıklı bir yaşam için destek alabiliyorlar" dedi.

RANDEVUYLA UĞRAŞMADAN ÖLÇÜMLERİMİZİ YAPTIRDIK

Hakime Övünç (67): Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıklarım var. Doktorumun önerisi ile kilo vermeye başlayacağım. Kış aylarında hareketsiz yaşam sebebiyle çok fazla kilo aldım. Hastalıklarım ve şikâyetlerim de arttı. O yüzden kendim için bir adım atmak ve sağlığıma kavuşabilmek için kilo vermek istiyorum. Bu uygulamalar sayesinde de randevu ile uğraşmadan ölçümlerimi yaptırabildim.

Sultan Tekgür (40): Buraya annemle geldim, her ikimiz de sağlığımıza kavuşmak için bir adım atmış olduk. Randevu almadan diyetisyene ulaşma şansımız oldu. Doktor, hekim ve sağlık ekipleri ile bir arada olmak mutluluk verici.

Hüseyin Usta (58): Eşim kilomdan rahatsız olduğu için kilo vermek istiyorum. Bir süredir zaten diyetisyene gidiyor, sağlığıma dikkat etmeye çalışıyordum. Sahilden geçerken görünce gidip hemen ölçümlerimi yaptırmak istedim. Yaş ilerliyor, tansiyon, şeker derken kilo bizim için olumsuz oluyor.



RİSKİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Türkiye'de obezite oranı, 15 yaş üstü bireylerde %32,1 seviyelerine ulaşmış durumda. Türkiye, kadınlarda %39, erkeklerde %25,6 oranıyla Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Obezite, sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve diğer kronik hastalıklar için önemli bir risk faktörü.