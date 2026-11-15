Ocak 2027 emekli zammı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak 2027 emekli ve memur maaş zamlarının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK'in ocak ayında açıklayacağı aralık ayı verisiyle altı aylık enflasyon farkı netleşecek ve zam oranları belli olacak.

Dört aylık hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27 seviyesinde bulunuyor. Nihai artış, kalan iki aylık enflasyon verisinin ardından şekillenecek.