Ocak 2027 emekli zammı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli maaşı zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının büyük bölümü ortaya çıkarken, gözler kasım ve aralık ayı verilerine çevrildi. Emekliler, mevcut aylıklarına göre yeni dönemde ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre hesaplanacak. TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon kaydedildi.
Böylece emekliler için dört aylık birikimli enflasyon farkı yaklaşık yüzde 8,29'a ulaştı. Ancak kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
Dört aylık enflasyon farkının yüzde 8,29 olarak hesaplanmasıyla birlikte emeklilerin zamlı maaşlarına ilişkin tahmini tutarlar da ortaya çıktı. Bu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut aylıklarına yansıtılması durumunda oluşacak yeni maaşlar şöyle:
Mevcut emekli maaşı 23.552 TL – %8,29 zamla 25.504 TL
Mevcut emekli maaşı 25.000 TL – %8,29 zamla 27.072 TL
Mevcut emekli maaşı 30.000 TL – %8,29 zamla 32.487 TL
Mevcut emekli maaşı 35.000 TL – %8,29 zamla 37.901 TL
Mevcut emekli maaşı 40.000 TL – %8,29 zamla 43.316 TL
Bu tutarlar, yalnızca dört aylık enflasyon verisine göre yapılan örnek hesaplamalardır. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle Ocak 2027 emekli zammı değişebilecek.
Ocak 2027 emekli ve memur maaş zamlarının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK'in ocak ayında açıklayacağı aralık ayı verisiyle altı aylık enflasyon farkı netleşecek ve zam oranları belli olacak.
Dört aylık hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,27 seviyesinde bulunuyor. Nihai artış, kalan iki aylık enflasyon verisinin ardından şekillenecek.
Yıl sonu enflasyon beklentileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon oranı ve buna bağlı maaş tutarları değişebilecek.
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL
Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL
Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL
Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL
Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL