Ocak ayında pekmez kazanları kaynadı! Litre fiyatı dikkat çekti

Manisa Sarıgöl'de örtü altında koruma altına aldığı 2024 yılının ürünü olan Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadını tamamlayan üretici Musa Topdemir, arta kalan üzümlerini pekmez yaparak değerlendirdi.

Evinin bahçesinde kurduğu ocakta odun ateşi ile yaptığı taze üzüm pekmezi için bir açıklama yapan üzüm üreticisi Musa Topdemir, "Örtü altında üzümlerimiz bitti. Bu üzümleri alkol fabrikası için alım olacaktı ancak gelen olmadı. Ardından sirke için satayım dedim bu kez sirkelik üzümü 5 liradan almak istediler ben de vermedim. En iyisi pekmez yapmayı uygun buldum. İki gün içinde üzüm pekmezimizi yaptık. Taze olarak satmaya başladık. Sarıgöl'de üzüm pekmezi eylül ekim ve kasım aylarında yapılır ama üzüm taze ise zamanın önemi yoktur. Piyasada şuan pekmezin litresi 300-400 liradan satılıyor. Pekmez şifa kaynağı olarak bilinmekte. Bereketli bir yılı geride bıraktık. Darısı 2025 yılının üzümlerine." dedi.