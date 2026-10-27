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Giriş Tarihi: 27.10.2026

Oda başkanına bıçaklı saldırı

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Oda başkanına bıçaklı saldırı
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İzmir'in Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde parkta yürüyen E.B. (24), Urla Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Kadir Yıldırım'ın (64) yanına yaklaşarak polis olduğunu söyledi ve parkta dolaşmamasını istedi. Çıkan kavgada E.B., Yıldırım'ı bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yıldırım tedaviye alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından Kadir Yıldırım'ın oğlu R.A.Y. (25), polis merkezine gitti. Burada E.B.'ye yönelik tehdit ve hakarette bulunması ve darp etmeye çalışması üzerine R.A.Y. de gözaltına alındı.
#URLA #İZMİR
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Oda başkanına bıçaklı saldırı
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