Haberler Yaşam Haberleri Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:52

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Soğuk havalarda kapalı pencereler ve içeride kuruyan çamaşırlar nem oranını bir anda tavan yaptırıyor. Peki bu can sıkıcı sorunu birkaç saksı bitkisiyle çözebileceğinizi biliyor muydunuz? Doğru bitkileri seçerek evinizdeki ağır havayı tamamen dağıtabilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!
  • ABONE OL

Sabah uyanınca camlarda beliren su damlaları ve odaya sinen ağır koku birçoğumuzun kabusu. Pencereler açılsa da nem kısa sürede yeniden duvar diplerine birikiyor. Oysa doğru ev bitkileriyle ortamdaki fazla rutubeti çekmek ve havanın dengesini korumak oldukça kolay.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Kışın evde nem ve küf neden artar?

Havalandırma Eksikliği: Dışarıdaki soğuk hava ile iç mekandaki sıcak havanın buluşması camlarda su damlaları oluşturur. Pencereler yeterince açılmadığında nem oda köşelerine çökerek siyah küf sporlarına zemin hazırlar.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Neden evde bitki kullanmalıyız?

Bazı canlı türleri havadaki fazla buharı ve nemi doğrudan yaprak gözenekleriyle bünyesine çeker. Böylece oda havası dengelenir, küf sporu oluşumu doğal yoldan engellenmiş olur.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

İngiliz Sarmaşığı

Aydınlık ancak direkt güneş almayan alanları seven bu bitki, havadaki nemi ve serbest dolaşan küf parçacıklarını emmede oldukça başarılıdır. Toprağının düzenli sulanması gerekir; ancak yaprakları evcil hayvanlar için risk taşıdığından yüksek raflara konulması tavsiye edilir.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Barış Çiçeği

Zarif beyaz çiçekleriyle bilinen barış çiçeği, nem oranı yüksek ortamları adeta bir yaşam alanına dönüştürür. Banyo ve mutfak gibi su buharının yoğunlaştığı noktalar için son derece uygundur. Yarı gölge alanlarda rahatça gelişirken evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlere yerleştirilmelidir.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Palmiye Türleri

Areka, bambu ve salon palmiyesi gibi geniş yapraklı türler, havadaki fazla ıslaklığı adeta bir sünger gibi çekerek bünyesinde toplar. Geniş salonlarda hem nem seviyesini düşürür hem de yaşam alanına doğal ve ferah bir dokunuş kazandırıyor.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Aşk Merdiveni

Doğal yaşam alanı nemli bölgeler olan aşk merdiveni, evdeki fazla rutubeti çekerek ortamın havasını dengeliyor. Doğrudan güneş ışığına gereksinim duymadan, düzenli sulama sağlandığı takdirde evin loş köşelerinde bile yeşil formunu korur.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Orkide

Estetik çiçekleriyle öne çıkan orkideler, ihtiyaç duydukları nemin büyük kısmını toprak yerine hava kökleri ve yapraklarıyla ortamdan karşılar. Cam kenarlarına yerleştirildiklerinde pencere yüzeyinde oluşan yoğuşma nemini emerek küflenme riskini azaltırlar.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Paşa Kılıcı

Zorlu koşullara dayanıklılığıyla bilinen paşa kılıcı, az ışık alan koridor ve banyolarda bile rahatça büyür. Bakım ihtiyacı son derece düşüktür; ortamdaki nem birikimini emerek havanın kalitesini artırır ve geceleri oksijen salınımına devam eder.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Kurdele Çiçeği

Bitki bakımına yeni başlayanlar için en zahmetsiz seçeneklerden biri olan kurdele çiçeği, iç mekandaki nemi dengelerken havadaki zararlı parçacıkları da filtreliyor. Haftada bir veya iki kez sulanması yeterli olup hızlı gelişimiyle ortamı ferahlatır.

Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Bitkiler tek başına yeterli mi?

Nem emen bu bitkiler evinizdeki havanın kalitesini yükseltip rutubeti azaltmaya büyük katkı sağlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki en etkili sonuç için pencereleri her gün en az 10-15 dakika çapraz şekilde açıp evi havalandırmak gerekir. Doğru bitki seçimi ve düzenli havalandırmayla evinizde küfün oluşumunu engeller.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA