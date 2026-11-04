Odalara bu 7 bitkiyi yerleştirince evde ne nem kalıyor ne de küf!

Kurdele Çiçeği

Bitki bakımına yeni başlayanlar için en zahmetsiz seçeneklerden biri olan kurdele çiçeği, iç mekandaki nemi dengelerken havadaki zararlı parçacıkları da filtreliyor. Haftada bir veya iki kez sulanması yeterli olup hızlı gelişimiyle ortamı ferahlatır.