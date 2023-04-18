Ödül verilen fotoğraf yapay zekâ eseri çıktı

Önemli fotoğrafçılık ödüllerinden 2023 Sony'nin kazananlarından Alman sanatçı Boris Eldagsen, fotoğrafının yapay zekâ ürünü olduğunu açıkladı. "Pseudomnesia: The Electrician" adlı eserle yarışmaya katılma gerekçesinin, fotoğrafçılığın geleceği hakkında tartışma ortamı yaratmak olduğunu söyleyen Eldagsen, "Jüriye eserimi seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bunun yapay zekâ tarafından yapıldığından şüphe etmişler miydi emin değilim. Yapay zekâ fotoğrafçılık değildir. Bu yüzden ödülü reddediyorum" dedi.