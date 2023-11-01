Ödüllü yazar Orhan Pamuk mahkemelik oldu... Apartmanı yıktırmak istedi

Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, kitapları sığdırmak için 6 daire aldığı 50 yıllık Taray Apartmanı riskli yapı olduğu için kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi ve yıkımı gerçekleşmeden diğer kat malikleri, apartmanın güçlendirilmesi istemiyle dava açarak nihai karar verilinceye kadar apartmanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdılar. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davalı 12 kişi ve davalı Orhan Pamuk ve avukatları katıldı.

"DAİREM BOŞ YAZLIK EVDE KALIYORUM"

Davalı Orhan Pamuk, hem insani hem de hukuki boyutta olduğunu, sağlamlaştırma olabilmesi için için kat maliklerinin 5'te 4'ünün istemesi gerektiğinden bahsetti. Pamuk, "Binanın 5'te 2'sinin sahibiyim. Sağlamlaştırmaya karşıyım. Karotlar aldırdık, binanın çürük olduğu anlaşılmıştır. Şu anda dairem boş, yazlık evde kalıyorum. 6 dairem de boştur. Yasaya göre bina maliklerinin 5'te 4'ünü bulmak dolayısıyla çoğunluğun sağlanması imkânsızdır. Bu dava uzatmaya yöneliktir. Çeşitli şekillerde uzatılıyor. Binanın çürük olduğu sabittir, tedbir kararı kaldırılsın" dedi.

TEDBİR KARARININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Orhan Pamuk'un avukatı 2022 Nisan ayında binanın riskli olduğuna dair rapor alındığını belirterek "Bu tedbirin yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ülkede deprem gerçeği varken, devlet yöneticileri tarafından kentsel dönüşüm denirken yasaya göre çoğunluğun sağlanması zordur" diyerek tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

APARTMANDA KEŞİF YAPILACAK

Davalı Seyhan Akarlar avukatı, "Biz de apartmanda 5'te 3'üne sahibiz, yıkılmasın güçlendirilsin diyoruz. Tedbir kararı devam etsin" dedi. Davalı Fatma Yıldız Kunutku avukatı, "Herkes binasını yaşatmak istiyor. Güçlendirme imkanı olan bir yapının yıkılmasını istemiyorlar" dedi. Mahkeme, davacı avukatının Beyoğlu'nda bulunan Taray Apartamanı'nın tahliye ve yıkılmasına ilişkin konulan tedbirin kaldırılması talebinin reddine, apartmanda keşif yapılmasına da karar verdi.