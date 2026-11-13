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Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:35

Odun toplarken ırmağa düştü! Hayatını kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bahçesinde fındık odunlarını toplarken dengesini kaybederek ırmağa düşen 6 çocuk babası 61 yaşındaki Mustafa Yalçın, hayatını kaybetti. Yalçın'ın ölümü ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Odun toplarken ırmağa düştü! Hayatını kaybetti
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Olay, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Mustafa Yalçın, dik yamaçta bulunan bahçesinde ayıkladığı fındık odunlarını topladığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Talihsiz adam, yamaçtan aşağıda bulunan ırmağa yuvarlanarak suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 6 çocuk babası Mustafa Yalçın'ın acı haberi, ailesini, yakınlarını ve Kovanlı Mahallesi sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#TRABZON
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Odun toplarken ırmağa düştü! Hayatını kaybetti
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