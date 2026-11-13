Odun toplarken ırmağa düştü! Hayatını kaybetti

Olay, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Mustafa Yalçın, dik yamaçta bulunan bahçesinde ayıkladığı fındık odunlarını topladığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Talihsiz adam, yamaçtan aşağıda bulunan ırmağa yuvarlanarak suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 6 çocuk babası Mustafa Yalçın'ın acı haberi, ailesini, yakınlarını ve Kovanlı Mahallesi sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.