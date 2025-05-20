Of'un ulaşım altyapısına yeni proje: “Trafiği rahatlatacak Solaklı Yenimahalle köprüsü inşaatı başladı”

Of Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik sorunlarını çözmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Of-Çaykara Yolu üzerinde inşaatına başlanan Solaklı Yenimahalle Köprüsü, bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve modern hale getirecek. Köprü, yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü azaltarak bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak. Proje, estetik ve teknik anlamda bölgeye değer katarken, günlük yaşamda ulaşımı daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

ULAŞIMDA KALICI ÇÖZÜM

Toplam 53 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde inşa edilen köprü, iki açıklıklı olarak tasarlandı. Projede, köprü ayaklarının temeli kazıklı sistemle güçlendirilmesinde kullanılan 63 adet fore kazığın 47'si tamamlandı. Çalışmalar DSİ 22. Bölge müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor.

OF'UN TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Projeye ilişkin açıklama yapan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Karayolları ve DSİ ile yaptığımız verimli görüşmeler neticesinde, Of'un ulaşımına büyük katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Özellikle yaz aylarında Rahime Ulusoy Köprüsü'nün yetersiz kalması, yeni bir köprü ihtiyacını ortaya koydu. Of-Çaykara Yolu üzerindeki Solaklı Yenimahalle Köprüsü ile hem trafiği rahatlatmayı hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Projelerimizde desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi olmak üzere, kamu kurumlarına teşekkür ederiz" dedi.

KOORDİNELİ VE HIZLI ÇALIŞMA

AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal da inşaat alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Baykal, "Of Belediyesi ve ilgili kurumlarımız bu projeyi zamanında tamamlamak için koordineli biçimde çalışıyor. Bu köprüyle ilçemizin ulaşım altyapısı güçlenecek, vatandaşlarımız daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak " dedi.