ÖGG 123. dönem sınav giriş yerleri belli oldu! Özel güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÖGG 123. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav günü adayların hangi okul ve salonda bulunacağı belli oldu.123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın okul ve salon yerleştirme sonuçları, ÖGNET sistemi üzerinden yayımlandı. Sınav sabahı herhangi bir aksaklık yaşamamak için giriş belgesinde yer alan okul adı, adres ve salon bilgilerinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor.