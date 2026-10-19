ÖGG 123. dönem sınav giriş yerleri belli oldu! Özel güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş belgelerinin teslim süreci geride kaldı. Bu hafta sonu yapılacak özel güvenlik sınavı öncesinde adayların salona girişte dikkat etmesi gereken kurallar ve sınavın başlama saati de belli oldu.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılacağı 123. Temel Eğitim Sınavı için beklenen hafta geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre ÖGG 123. dönem sınavı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Aynı gün 99. Yenileme Eğitimi Sınavı da gerçekleştirilecek.
Sınav günü adayların hangi okul ve salonda bulunacağı belli oldu.123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın okul ve salon yerleştirme sonuçları, ÖGNET sistemi üzerinden yayımlandı. Sınav sabahı herhangi bir aksaklık yaşamamak için giriş belgesinde yer alan okul adı, adres ve salon bilgilerinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor.
Özel güvenlik sınavına katılacak adayların giriş belgeleri, eğitim aldıkları kurumlar aracılığıyla teslim ediliyor. EGM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda özel güvenlik eğitim kurumlarının, kursiyerlere ait belgeleri 3-10 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖGNET üzerinden alarak adaylara vermesi gerekiyordu.
24 Ekim'de sınav salonlarında tamamlanacak sürecin ardından sıra sonuçların ilan edilmesine gelecek. Açıklanan sınav takvimine göre 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının 13 Kasım 2026 Cuma günü duyurulması planlanıyor.
Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar başarı durumlarını öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sayfasındaki ilgili bağlantılardan gerçekleştirilebilecek.
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