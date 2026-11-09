ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 123. Dönem özel güvenlik sonuç tarihi belli oldu!

24 Ekim'de gerçekleştirilen 123. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi sınavlarının ardından değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Silahlı ve silahsız özel güvenlik adayları, kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için EGM'nin sonuç duyurusunu takip ediyor. Sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Kasım Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sınavda aldıkları puanları ve başarı durumlarını EGM'nin çevrim içi sonuç sorgulama ekranından öğrenebilecek.
Özel güvenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranı açıldığında T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgileriyle puanlara ulaşılabilecek.
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Başvurular, Emniyet Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda belirttiği usul ve süreler doğrultusunda gerçekleşiyor. Sorulara ilişkin başvurular 28-30 Ekim tarihlerinde alınırken sonuç puanlarına itiraz etmek isteyenlerin 13 Kasım'daki açıklamanın ardından ilgili duyuruyu kontrol etmesi gerekiyor.
Silahsız özel güvenlik adaylarının 100 soruluk temel eğitim sınavından en az 60 puan alması gerekiyor. Silahlı özel güvenlik adaylarında ise genel konular sınavı, silah bilgisi testi ve uygulamalı atış puanları birlikte değerlendiriliyor. Bu adayların silah bilgisi ve atış değerlendirmesinden en az 50 puan, genel konular ile silah değerlendirmesinin ortalamasından ise en az 60 puan alması gerekiyor.
2026 yılının son özel güvenlik sınavı, 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu tarihte 124. Dönem Temel Eğitim ve 100. Dönem Yenileme Eğitimi sınavları düzenlenecek.
Yeni dönemde sınava katılacak adayların eğitimlerini tamamlamaları ve sınav başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor.