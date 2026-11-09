ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 123. Dönem özel güvenlik sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Silahsız özel güvenlik adaylarının 100 soruluk temel eğitim sınavından en az 60 puan alması gerekiyor. Silahlı özel güvenlik adaylarında ise genel konular sınavı, silah bilgisi testi ve uygulamalı atış puanları birlikte değerlendiriliyor. Bu adayların silah bilgisi ve atış değerlendirmesinden en az 50 puan, genel konular ile silah değerlendirmesinin ortalamasından ise en az 60 puan alması gerekiyor.