ÖGG sınav sonucu sorgulama: EGM 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih geldi. EGM'nin sınav takviminde yer alan 13 Kasım tarihiyle birlikte sonuç sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik adaylarının merak ettiği sonuç açıklama süreci, sorgulama adresi ve itiraz tarihleri de gündemdeki yerini aldı.
13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla sonuçların açıklanması bekleniyor. EGM tarafından yayımlanan sınav takviminde 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının ilan tarihi 13 Kasım 2026 olarak belirlendi.
Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün çevrim içi işlemler sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar erişime açıldığında sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:
1. EGM Özel Güvenlik Online İşlemler adresine giriş yapın.
2. Özel Güvenlik Sınav Sonuçları bölümünü açın.
3. 123. Dönem Temel Eğitim veya 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınavını seçin.
4. İstenen T.C. kimlik numarası ve güvenlik bilgilerini girin.
5. Sorgulama işlemini tamamlayarak sınav puanınızı görüntüleyin.
Adaylar ayrıca duyuruları EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı internet sayfasından takip edebilecek.
123. Dönem ÖGG sınavına katılan adaylar için sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci de başlayacak. Sınav kılavuzunda yer alan takvime göre adaylar, 14-18 Kasım 2026 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz edebilecek.
İtiraz başvurusu yapmayı düşünen adayların belirtilen tarih aralığını kaçırmaması ve başvuru koşullarını EGM'nin resmî duyurularından kontrol etmesi gerekiyor.