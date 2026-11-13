ÖGG sınav sonucu sorgulama: EGM 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih geldi. EGM'nin sınav takviminde yer alan 13 Kasım tarihiyle birlikte sonuç sorgulama ekranı yakından takip ediliyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik adaylarının merak ettiği sonuç açıklama süreci, sorgulama adresi ve itiraz tarihleri de gündemdeki yerini aldı.

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla sonuçların açıklanması bekleniyor. EGM tarafından yayımlanan sınav takviminde 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının ilan tarihi 13 Kasım 2026 olarak belirlendi.