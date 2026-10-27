ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, nasıl görüntülenir? 123. dönem ÖGG için gözler EGM’de!

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından soru kitapçıkları için beklenen gün geldi. EGM'nin sınav takvimine göre ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 27 Ekim Salı günü yayımlanması planlanıyor.

EGM tarafından soru ve cevapların paylaşılacağı saate ilişkin henüz açıklama yapılmadı.