ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, nasıl görüntülenir? 123. dönem ÖGG için gözler EGM’de!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 123. dönem ÖGG sınavı için hazırladığı takvimde soru kitapçıklarının paylaşılacağı tarih, itiraz süreci ve sonuç günü belli oldu. Yazılı oturumu geride bırakan adaylar, sınavda verdikleri yanıtları incelemek için erişime açılmasını bekliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından soru kitapçıkları için beklenen gün geldi. EGM'nin sınav takvimine göre ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 27 Ekim Salı günü yayımlanması planlanıyor.
EGM tarafından soru ve cevapların paylaşılacağı saate ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Özel güvenlik sınavında çıkan soruları yeniden incelemek isteyen adaylar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak PDF dosyalarına ulaşabilecek. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının egm.gov.tr/ozelguvenlik adresindeki duyurular bölümünde paylaşılması bekleniyor.
Temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavlarına ait A ve B kitapçıkları ayrı dosyalar halinde sunuluyor.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Soru kitapçıklarının yayımlanmasının ardından hatalı olduğunu düşündükleri sorular için itirazda bulunmak isteyen adaylara belirli bir süre tanınacak. EGM'nin açıkladığı takvime göre 123. dönem ÖGG sınav sorularına itirazlar 28-30 Ekim tarihleri arasında alınacak.
İtiraz başvurularının belirtilen süre içerisinde, gerekli ücret yatırılarak tamamlanması gerekiyor. Sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları ise 6 Kasım Cuma günü duyurulacak.
Özel güvenlik kimlik kartı almak veya mevcut belgesinin geçerliliğini yenilemek isteyen adaylar için sonuç tarihi de belli oldu. EGM'nin 2026 sınav takvimine göre 123. dönem temel eğitim ve 99. dönem yenileme eğitimi sınav sonuçları 13 Kasım Cuma günü açıklanacak.