ÖGG sınav tarihi takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı: 100.Temel Eğitim ve 76.Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların yakından takip ettikleri ÖGG sınavı merakla bekleniyor. Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Bu noktada binlerce aday "2022 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Özel Güvenlik ÖGG Sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!