ÖGG sınav tarihi takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı: 100.Temel Eğitim ve 76.Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların yakından takip ettikleri ÖGG sınavı merakla bekleniyor. Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Bu noktada binlerce aday "2022 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Özel Güvenlik ÖGG Sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı!
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi sınavı 30 Ekim 2022 Pazar günü uygulanacak.
ÖGG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücretinin yatırılacağı ve özel güvenlik eğitim kurumları tarafındankursiyer fotoğraflarının taratılarak ÖGNET uygulamasına yükleyeceği tarih aralığıdır.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, sınava katılacakların ÖGNET uygulaması üzerinden okul/sınıf yerleştirme işleminin yapılacağı tarih aralığıdır.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinde ilan edilecektir.
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI