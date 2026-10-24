ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? EGM ile 123. Dönem ÖGG sonuçları tarihi

Silahsız ÖGG Adayları: Silahsız özel güvenlik eğitimi alan adaylara 100 genel soru sorulmaktadır. Bu test için verilen toplam süre 150 dakika (2,5 saat) olup silahsız oturum saat 12.30'da sona ermektedir.

Silahlı ÖGG Adayları: Silahsız sorularına ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu yanıtlayan adaylara ilave 30 dakika süre tanınmaktadır. Genel test ve silah bilgisi testini bir arada çözen silahlı adayların sınavı toplam 180 dakika (3 saat) sürerek saat 13.00'te bitmektedir.