ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? EGM ile 123. Dönem ÖGG sonuçları tarihi

Binlerce adayın mesleki sertifika alabilmek adına ter dökeceği 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Sınav salonlarına giriş şartları, soru sayısına göre belirlenen toplam süre, cevap anahtarı yayın tarihi ve ÖGNET portalı üzerinden ilan edilecek resmi sonuç takvimine dair tüm resmi ayrıntılar ÖGG adaylarının gündeminde.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kılavuzuna göre, 123. Dönem ÖGG yazılı sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlamaktadır.
Silahsız ÖGG Adayları: Silahsız özel güvenlik eğitimi alan adaylara 100 genel soru sorulmaktadır. Bu test için verilen toplam süre 150 dakika (2,5 saat) olup silahsız oturum saat 12.30'da sona ermektedir.
Silahlı ÖGG Adayları: Silahsız sorularına ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu yanıtlayan adaylara ilave 30 dakika süre tanınmaktadır. Genel test ve silah bilgisi testini bir arada çözen silahlı adayların sınavı toplam 180 dakika (3 saat) sürerek saat 13.00'te bitmektedir.
Sınav oturumunun tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçilecek. EGM tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre; 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecektir.
Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı gün EGM tarafından duyuruldu. 123. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü EGM'nin resmi internet adresi üzerinden PDF formatında kamuoyuna duyurulacak.