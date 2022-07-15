''ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtı, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen aaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar adayların erişimine açıldı. Tahmini puan hesaplamaları yapan adaylar, ÖGG sonuçları için gözlerini EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki; ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı.
98. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
98. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinde ilan edilecektir.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.
ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir.
Örnek verecek olursak;
Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan, silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve atıştan da 3 isabet yapan
60 soru * 1 puan =60 puan
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
Toplam = 120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.