Oğlu ile tartışan dini nikahlı eşini kalbinden bıçakladı

Cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Kamuran K.'nın burada polise verdiği ilk ifadesinde ilk eşinden olan oğlu ile tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt'u kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. İncelemelerini tamamlayan polis, Kamuran K. ve oğlu Kemal K.'yı gözaltına aldı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.