Oğlunun adını ’Filistin’ koydu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz, 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna Filistin adını verdi. Eşiyle birlikte aldıkları kararla oğullarına bu ismi verdiklerini belirten Akyüz, tercihinin ardındaki nedeni de anlattı. Çocuğuna verdiği ismin Filistin halkına yönelik desteğinin bir ifadesi olduğunu belirten Akyüz, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi. Eşimle birlikte ailemiz adına sesimizi ancak bu şekilde duyurabileceğimizi düşündük. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk. Bu davaya da canı gönülden destek veriyorum. İsrail ve Amerika'nın bu zulme artık son vermesini istiyorum. Ben Filistin'in yanında olmak istiyorum. Elimden gelen bu olduğu için çocuğumun ismini Filistin koydum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör