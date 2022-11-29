Haberler Yaşam Haberleri Oğlunun kaybını gençlerle yaşatıyor: Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı kuruldu
Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:56

Oğlunun kaybını gençlerle yaşatıyor: Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı kuruldu

Enis Güray, oğlu Efe Güray’ı kaybettikten sonra acısını dindirmek için yakın arkadaşlarıyla el ele verip vakıf kurdu. Güray, “Vakıfla maddi durumu üniversite eğitimini karşılamayacak diş hekimliği öğrencilerine destek sağlamaya ve çocukları spora bilhassa tenise yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Oğlunun kaybını gençlerle yaşatıyor: Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı kuruldu

Oyuncu Beren Saat'in eski erkek arkadaşı Efe Güray, bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat etti. Oğlunun hayatını kaybettiğinde henüz 19 yaşında olduğunu söyleyen diş hekimi baba Enis Güray, "Efe, diş hekimliği öğrencisi ve tenisçiydi.

Onu kaybettikten sonra acımızı dindirmeye, doğru yöne kanalize etmeye çalıştık. Arkadaşlarımla 2005'te Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı'nı kurduk. Amacımız Türkiye genelinde ekonomik durumu üniversite eğitimini karşılamayacak durumda olan çalışkan ve erdemli diş hekimliği bölümü öğrencilerine maddi ve manevi destek sağlamak, gençleri spora yönlendirmek" ifadesini kullandı.

200'E YAKIN GENÇ OKUTULDU

Diş hekimliği bölümünü kazanmanın da okumanın da çok zor olduğuna değinen Güray, "Başarılı, gençlerin 5 yıl boyunca eğitimlerine destek oluyoruz. Şimdiye kadar 200'e yakın genç okuttuk hala da okutuyoruz. Mezun olanları da bırakmıyoruz. Mümkünse asistan olarak iş hayatına atılmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

HAYATINI TENİSTEN KAZANAN VAR

Güray, Mamak'ta bulunan Efe Güray Tennis Plus Okulu'nda 3 açık ve 3 kapalı tenis kortu, açık basketbol sahası, kapalı futbol sahası ve 70 metrekarelik çok amaçlı etkinlik salonu ve 6 etkinlik alanı ile çocukları sporla buluşturduklarını dile getirdi. Güray, "Zenginden alıp fakire veriyoruz. Okula başvurmak için hiçbir şart aramıyoruz, kapıyı çalan herkes tesise gelebiliyor. Yuvalardan, her yerden çocuk alıyoruz. Tesisimizde birçok alt yapı sporcusu yetiştirdik. İçlerinden Türkiye şampiyonu çıktı. Sporcu olmasa da antrenör olup hayatını tenisten kazanan gençlerimiz var" açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLAR İÇİN HARCANACAK

Vakıf bünyesinde zaman zaman sanatsal etkinlikler düzenlediklerini elde ettikleri gelirleri de çocuklar için harcadıklarının altını çizen Güray, şunları kaydetti:

"17 Aralık'ta da 'Aryalar Eğitime Işık Olsun' konseri düzenleyeceğiz. Elde edilecek tüm gelir ve yapılacak bağışlar burslu öğrencilere aktarılacak. Pandemi sonrası ilk aktivitemiz olacak. Durmak yok çocukların eğitimi sürüyor, faaliyetlerimiz de devam edecek. Bu işe gönül verdik. Bir diş hekimi adayının 5 yıllık eğitim masraflarını üstlenmek, sporcu yetiştirmek isteyen herkes dilediği miktarda bağışta bulunarak vakfımızın faaliyetlerine katkı sağlayabilir."

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Son dakika | Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Son dakika: Sahte doktor maaş aldı mı? Bakan Koca, Kabine Toplantısı sonrası merak edilen soruyu yanıtladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunun kaybını gençlerle yaşatıyor: Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA