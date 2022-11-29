Oğlunun kaybını gençlerle yaşatıyor: Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı kuruldu

Oyuncu Beren Saat'in eski erkek arkadaşı Efe Güray, bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat etti. Oğlunun hayatını kaybettiğinde henüz 19 yaşında olduğunu söyleyen diş hekimi baba Enis Güray, "Efe, diş hekimliği öğrencisi ve tenisçiydi.

Onu kaybettikten sonra acımızı dindirmeye, doğru yöne kanalize etmeye çalıştık. Arkadaşlarımla 2005'te Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı'nı kurduk. Amacımız Türkiye genelinde ekonomik durumu üniversite eğitimini karşılamayacak durumda olan çalışkan ve erdemli diş hekimliği bölümü öğrencilerine maddi ve manevi destek sağlamak, gençleri spora yönlendirmek" ifadesini kullandı.

200'E YAKIN GENÇ OKUTULDU

Diş hekimliği bölümünü kazanmanın da okumanın da çok zor olduğuna değinen Güray, "Başarılı, gençlerin 5 yıl boyunca eğitimlerine destek oluyoruz. Şimdiye kadar 200'e yakın genç okuttuk hala da okutuyoruz. Mezun olanları da bırakmıyoruz. Mümkünse asistan olarak iş hayatına atılmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

HAYATINI TENİSTEN KAZANAN VAR

Güray, Mamak'ta bulunan Efe Güray Tennis Plus Okulu'nda 3 açık ve 3 kapalı tenis kortu, açık basketbol sahası, kapalı futbol sahası ve 70 metrekarelik çok amaçlı etkinlik salonu ve 6 etkinlik alanı ile çocukları sporla buluşturduklarını dile getirdi. Güray, "Zenginden alıp fakire veriyoruz. Okula başvurmak için hiçbir şart aramıyoruz, kapıyı çalan herkes tesise gelebiliyor. Yuvalardan, her yerden çocuk alıyoruz. Tesisimizde birçok alt yapı sporcusu yetiştirdik. İçlerinden Türkiye şampiyonu çıktı. Sporcu olmasa da antrenör olup hayatını tenisten kazanan gençlerimiz var" açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLAR İÇİN HARCANACAK

Vakıf bünyesinde zaman zaman sanatsal etkinlikler düzenlediklerini elde ettikleri gelirleri de çocuklar için harcadıklarının altını çizen Güray, şunları kaydetti:

"17 Aralık'ta da 'Aryalar Eğitime Işık Olsun' konseri düzenleyeceğiz. Elde edilecek tüm gelir ve yapılacak bağışlar burslu öğrencilere aktarılacak. Pandemi sonrası ilk aktivitemiz olacak. Durmak yok çocukların eğitimi sürüyor, faaliyetlerimiz de devam edecek. Bu işe gönül verdik. Bir diş hekimi adayının 5 yıllık eğitim masraflarını üstlenmek, sporcu yetiştirmek isteyen herkes dilediği miktarda bağışta bulunarak vakfımızın faaliyetlerine katkı sağlayabilir."