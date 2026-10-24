Oğlunun mezarı başında kalbi durdu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ANTALYA'NIN Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umreye gitti. Burada fenalaşan Turan Gökmen hayatını kaybetti. Turan Gökmen'in cenazesi, babası Ali Gökmen tarafından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde defnedildi. Oğlunun cenazesi kutsal topraklara defnedildikten sonra yurda dönen Ali Gökmen, bu yıl tekrar umreye gitti. Dün oğlunun kabrini ziyaret ettiği sırada fenalık geçiren Ali Gökmen, hayatını kaybetti. Vefatından yaklaşık 20 ay sonra oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi.